Соратник Медведчука Суркис не удержался и начал комментировать претензии на руководство УАФом

Григорий Суркис рассказал, как нужно управлять

Бывший глава Федерации футбола Украины и действующий нардеп от пророссийской ОПЗЖ Григорий Суркис не удержался и публично начал открещиваться от намерений возглавить Украинскую ассоциацию футбола. Опровергая свое желание вернуться президентом в Дом футбола, он тут же рассказал, как, по его мнению, там надо руководить. Об этом пишет sportarena.

"Что касается того, не собираюсь ли я баллотироваться на пост президента УАФ, отвечу так. Я не вхожу дважды в одну реку.

Я не борюсь за пост президента УАФ. Я могу только в рамках своего опыта говорить о тех вещах, которые должны существовать в футбольной среде — это, прежде всего, равноправие. В процессах УАФ должны участвовать не только люди, которым доверяет президент Ассоциации, но и представители клубов. Когда я был президентом ФФУ, в исполком Федерации входило восемь или девять представителей клубов УПЛ», — сказал Суркис-старший.

Тот факт, что именно Суркис был причастен к неоднократным попыткам политического давления на УАФ, недавно подтвердил журналист Константин Андриюк.

В частности, Суркис стоял за открытием фактических уголовных производств против представителей УАФ, начиная с 2018 года, а также был инициатором создания в парламенте футбольной ВСК.

"Запустили временную следственную комиссию. Мы предполагаем, и наши предположения имеют на чем базироваться, что это запустил Григорий Суркис, хотя он сам от этого открещивается.

И Павелко вышел. Все это продолжалось около года, все утихло. То есть Павелко отбился", — рассказал по этому поводу Андриюк.

СМИ отмечают, что очередная волна попыток политического и силового давления на УАФ продолжается с октября прошлого года. Все это сопровождалось еще и медийной дискредитацией Ассоциации через телеканал "1+1", на четверть принадлежащий Суркисам.

Цель преследования руководства УАФ, как объяснил упомянутый выше Андриюк, состоит в том, чтобы заставить действующего главу УАФ уйти с поста.

В Ассоциации футбола на фоне активизации уголовных процессов и информационной атаки сразу заявили о наличии "пророссийского следа" в этой войне.

Напомним, что семья Суркис десятки лет имела совместные бизнесы с изгнанником и кумом Путина Виктором Медведчуком, а в начале войны братья бежали в Монако с 17 млн долларов наличных денег.