БАДы вместо реальных лекарств: СБУ взялась за экс-замглавы Минздрава

Фактически препарат является биологически активной добавкой (БАД)

Представители Службы безопасности Украины сообщили о подозрении экс-заместителю министра здравоохранения, который был уволен правительством еще на прошлой неделе. В ведомстве фамилии чиновника уже по привычной схеме не называют, но, очевидно, что речь идет об Александре Комариде.

Александр Комарид

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что бывшему чиновнику сообщили о подозрении по статье 321-2 Уголовного кодекса Украины о нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств. Пока решают вопрос об избрании для Комариды меры пресечения.

Предварительно в рамках следствия было установлено, что подозреваемый, пользуясь своим служебным положением, способствовал противозаконной регистрации иностранных лекарственных средств от простуды, гриппа и терапии COVID-19, качество которых не было доказано.

Также следователи установили, что именно экс-чиновником было принято решение о государственной регистрации одного из зарубежных препаратов по упрощенной процедуре. Именно это средство оказалось биологически активной добавкой (БАД) и нуждалось в ряде дополнительных исследований. Поэтому БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, более того, в "ускоренном" режиме.

Досудебное расследование и розыск всех, кто причастен к преступлению, продолжается.

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