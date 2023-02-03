СБУ взялась жестко: задержан крупный чин в Минобороны, который помогал "откосить" от армии

Мужчина за деньги предлагал "клиентам" заключение комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья

Служба безопасности Украины совместно с Госбюро расследований разоблачили руководство Центральной военно-врачебной комиссии на получении взяток от военнообязанных мужчин.

Так, заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины предлагал мужчинам призывного возраста уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения. Своим "клиентам" он озвучивал разные суммы за "услугу". Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства в размере 5 тысяч долларов от призывника. За эти деньги замначальника Центральной военно-врачебной комиссии обещал мужчине заключение о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи части указанной суммы. При получении второй части денежных средств правоохранители разоблачили чиновника на его рабочем месте.

По месту работы и в домовладении фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители нашли крупную сумму наличных в разной валюте. В целом было изъято более 5 млн гривен.

Мужчине было сообщено о подозрении. На данный момент решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проходит военно-врачебная комиссия в военкомате для призывников. Адвокат Кристина Руда рассказала, каких врачей военнообязанному мужчине необходимо посетить.