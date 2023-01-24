Мобилизация в Украине: как проходит военно-врачебная комиссия и что нужно знать, рассказала адвокат
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Озвучен список врачей, которых проходят призывники
В связи с военным положением и общей мобилизацией в стране мужчинам продолжают выдавать повестки, после чего военнообязанные должны проходить медицинское освидетельствование. "Телеграф" разобрался, как проходит военно-врачебная комиссия у призывников.
Перед осмотром территориальный центр комплектования должен получить медицинские данные о военнообязанном мужчине. Речь идет о заключениях из противотуберкулезного, психоневрологического, кожно-венерического диспансеров, а также из наркологического учреждения. Об этом рассказала адвокат Христина Руда.
Перед осмотром проводится:
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- общий анализ крови, определяется группа крови и резус-принадлежность (если нет данных в военном билете);
- исследование мочи.
- ЭКГ;
- мужчинам, которым больше 40 лет, измеряют давление и исследуют кровь на сахар.
Список врачей, который должен пройти призывник:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- окулист;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог.
Если есть необходимость – также врачи других специальностей.
По результатам прохождения военно-врачебной комиссии определяют, пригоден мужчина к военной службе или же нет.
Заключения могут быть следующие:
- пригоден к военной службе (полностью или частично);
- временно непригоден к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра);
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Ограниченная пригодность означает, что мужчина не может проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, но может служить в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли военнообязанного мужчину вызвать в военкомат путем отправки сообщения на телефоне, уведомлением по почте, или же вызвать его через родственников.
Также напомним, юрист Горячей линии АПУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Семен Яценко рассказал, что делать, когда заключение ВЛК не соответствует состоянию здоровья и как его обжаловать.