Мобилизация в Украине: как проходит военно-врачебная комиссия и что нужно знать, рассказала адвокат

Озвучен список врачей, которых проходят призывники

В связи с военным положением и общей мобилизацией в стране мужчинам продолжают выдавать повестки, после чего военнообязанные должны проходить медицинское освидетельствование. "Телеграф" разобрался, как проходит военно-врачебная комиссия у призывников.

Перед осмотром территориальный центр комплектования должен получить медицинские данные о военнообязанном мужчине. Речь идет о заключениях из противотуберкулезного, психоневрологического, кожно-венерического диспансеров, а также из наркологического учреждения. Об этом рассказала адвокат Христина Руда.

Перед осмотром проводится:

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

общий анализ крови, определяется группа крови и резус-принадлежность (если нет данных в военном билете);

исследование мочи.

ЭКГ;

мужчинам, которым больше 40 лет, измеряют давление и исследуют кровь на сахар.

Список врачей, который должен пройти призывник:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

окулист;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Если есть необходимость – также врачи других специальностей.

По результатам прохождения военно-врачебной комиссии определяют, пригоден мужчина к военной службе или же нет.

Заключения могут быть следующие:

пригоден к военной службе (полностью или частично);

временно непригоден к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра);

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Ограниченная пригодность означает, что мужчина не может проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, но может служить в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли военнообязанного мужчину вызвать в военкомат путем отправки сообщения на телефоне, уведомлением по почте, или же вызвать его через родственников.

Также напомним, юрист Горячей линии АПУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Семен Яценко рассказал, что делать, когда заключение ВЛК не соответствует состоянию здоровья и как его обжаловать.