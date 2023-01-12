Военный учет: зачем его ведут и какие задачи он выполняет

Только Единый госреестр собирает, хранит, обрабатывает и использует данные призывников, военнообязанных и резервистов

Украинский Кабмин установил новые правила организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении правительства от 30 декабря 2022 года №1487.

Сайт "Телеграф" попытался разобраться, зачем ведется такой учет и какие задачи он преследует. Ответ можно получить в пп. 3-4 Порядка организации и ведения военного учета.

Военный учет ведется для определения людских мобилизационных ресурсов и их накопления для комплектации ВСУ и других прописанных в законодательстве военных формирований и правоохранительных органов спецназначения личным составом в мирное время и в особый период.

Для такого учета используют Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов. Именно он собирает, хранит, обрабатывает и использует эти данные.

Задачами военного учета являются:

образование военного резерва людских ресурсов, накопление военно-обученных людских ресурсов, необходимых для комплектации ВСУ и других военных формирований в мирное время и в особый период;

анализ количественного состава и качественного состояния призывников, военнообязанных и резервистов для их эффективного использования в интересах обороны и нацбезопасности государства;

своевременное оформление военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов;

организация своевременного бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время;

обеспечение контроля за состоянием военного учета в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях;

обеспечение контроля над соблюдением призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета;

обеспечение граждан Украины информацией о выполнении ими воинского долга.

Напомним, "Телеграф" объяснял, что нового ждет военнообязанных за рубежом в 2023 году.