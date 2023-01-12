Військовий облік: для чого його ведуть і які завдання він виконує

Тільки Єдиний держреєстр збирає, зберігає, обробляє і використовує дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Український Кабмін встановив нові правила організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Про це йдеться у постанові уряду від 30 грудня 2022 року №1487.

Сайт "Телеграф" спробував розібратися, для чого ведеться такий облік і які завдання він переслідує. Відповідь можна отримати у пп. 3-4 Порядку організації та ведення військового обліку.

Військовий облік ведуть для визначення людських мобілізаційних ресурсів і їх накопичення для комплектації ЗСУ та інших прописаних у законодавстві військових формувань і правоохоронних органів спецпризначення особовим складом у мирний час та в особливий період.

Для такого обліку використовують Єдиний держреєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Саме він збирає, зберігає, обробляє і використовує ці дані.

Завданнями військового обліку є:

утворення військового резерву людських ресурсів, накопичення військово-навчених людських ресурсів, необхідних для укомплектування ЗСУ й інших військових формувань у мирний час та в особливий період;

аналіз кількісного складу та якісного стану призовників, військовозобов’язаних та резервістів для їх ефективного використання в інтересах оборони та нацбезпеки держави;

своєчасне оформлення військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

організація своєчасного бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

забезпечення контролю за станом військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

забезпечення контролю за дотриманням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку;

забезпечення громадян України інформацією щодо виконання ними військового обов’язку.

Нагадаємо, "Телеграф" пояснював, що нового чекає на військовозобов’язаних за кордоном 2023 року.