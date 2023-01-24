Мобілізація в Україні: як проходить військово-лікарська комісія і що треба знати, розповіла адвокат

Озвучено список лікарів, яких проходять призовники

У зв’язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в країні чоловікам продовжують видавати повістки, після чого військовозобов’язані повинні пройти медичний огляд. "Телеграф" розібрався, як проходить військово-лікарська комісія у призовників.

Перед оглядом територіальний центр комплектування має отримати медичні дані про військовозобов’язаного чоловіка. Йдеться про висновки із протитуберкульозного, психоневрологічного, шкірно-венеричного диспансерів, а також із наркологічної установи. Про це розповіла адвокат Христина Руда.

Перед оглядом проводиться:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові, визначається група крові та резус-приналежність (якщо нема даних у військовому квитку);

дослідження сечі.

ЕКГ;

чоловікам, яким понад 40 років, вимірюють тиск і досліджують кров на цукор.

Список лікарів, який має пройти призовник:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

окуліст;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Якщо є потреба – також лікарі інших спеціальностей.

За результатами проходження військово-лікарської комісії визначають, придатний чоловік до військової служби чи ні.

Висновки можуть бути такі:

придатний до військової служби (повністю чи частково);

тимчасово непридатний до військової служби (надається відстрочка на строк до 2 місяців та вказується дата повторного огляду).

непридатний до військової служби з винятком військового обліку.

Обмежена придатність означає, що чоловік не може проходити службу у високомобільних десантних військах, плавскладу, морській піхоті, спецспорудах, але може служити у підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Дмитро Дончак розповів, чи можуть військовозобов’язаного чоловіка викликати у військкомат шляхом відправлення повідомлення на телефоні, повідомленням поштою, або викликати його через родичів.

Також нагадаємо, юрист Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та військовим становищем Семен Яценко розповів, що робити, коли висновок ВЛК не відповідає стану здоров’я, і як його оскаржити.