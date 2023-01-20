"Придатний": що робити, коли призовник не згоден із висновком медкомісії

Існує можливість перевірити висновок військово-лікарської комісії

В Україні продовжено дію воєнноого стану та загальної мобілізації, тож багато громадян отримують повістки та проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) для оцінки придатності їх для військової служби. Однак іноді трапляються ситуації, коли призовник не згоден з висновками ВЛК.

Що таке ВЛК

Військово-лікарська комісія (ВВК) – це спеціальний наділений управлінськими повноваженнями колективний орган, який проводить експертизу щодо придатності громадянина до військової служби. Результати цієї експертизи дозволяють встановити, є особа придатною, непридатною чи обмежено придатною для несення військової служби у мирний чи воєнний час.

Порядок проведення військово-лікарської експертизи визначено наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", та має відповідати їй (для інших збройних формувань є інші документи, але алгоритм той самий) .

Адвокат, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та військовим становищем Семен Яценко у коментарі виданню "ZN" розповів, що робити, коли висновок ВЛК не відповідає стану здоров’я та чи можна його оскаржити.

"Враховуючи різні обставини, можуть бути допущені помилки військово-лікарської комісією. Це може бути обумовлено не лише умисними порушеннями, а й неточністю медичних даних, великим напливом осіб, які проходять цю експертизу. Саме тому існує можливість перевірити висновок військово-лікарської комісії", — каже Яценко.

За словами експерта, ухвала ВЛК регіонів може бути оскаржена в Центральній ВЛК або в порядку адміністративного судочинства. Слід враховувати, що суд не має медичних знань для оцінки ступеня придатності особи до військової служби, тому рішення ВЛК слід оскаржити саме до Центральної ВЛК. Суд може перевірити лише дотримання процедури проведення військово-лікарської експертизи.

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Додамо, начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві полковник Руслан Тригуб пояснював, чому мобілізованим часто присвоюють спеціальність "стрілок". За його словами, кожен солдат повинен володіти навичками стрільби з автомата, а вже під час служби може перевчитися. І якщо людина 20 років працювала механіком на СТО — вона може піти механіком у рембат, адже у ЗСУ дуже багато автомобілів і вони ламаються частіше у польових умовах. А якщо людина на "громадянці" працювала у ресторані — її відправлять кухарем у військову частину. Але якщо боєць хоче бути танкістом чи артилеристом і підходить для цієї спеціальності за станом здоров'я, він може служити у відповідному підрозділі.