В Киеве СБУ накрыла сеть борделей, организованных полицейскими и сотрудниками миграционной службы (фото)

Бордель функционировал не только в Киеве и Украине, но и за пределами страны

Руководство Департамента миграционной полиции крышевало нелегальную проституцию в Киеве и других регионах. Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Следователи при содействии и.о. Министра внутренних дел Игоря Клименко и под руководством столичной полиции нейтрализовали ОПГ.

Чиновники из Департамента миграционной полиции крышевали обширную сеть мест разврата не только в Киеве, но и в других регионах. Ежемесячный доход составлял свыше 50 млн гривен.

СБУ задержала заместителя начальника Департамента миграционной службы, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще 12 участников ОПГ. Для "бизнеса" они набирали девушек от 18 до 30 лет с проблемами и уязвимым психоэмоциональным состоянием. Делали они это посредством специализированных групп в различных мессенджерах. Услуги девушки должны были предоставлять в разных регионах Украины или даже ездить за границу в качестве эскорт-сопровождения. Стоимость услуг начиналась от 500 долларов и достигала 10 тысяч долларов за ночь.

Следователи СБУ провели свыше 30 обысков по адресам проживания и работы фигурантов, в том числе в административных зданиях Национальной полиции Украины. Удалось собрать доказательства причастности к незаконному бизнесу свыше 20 лиц. Им сообщили о подозрении сразу по трем статьям:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);

ст. 302 (создание или содержание мест разврата);

ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Суд решает вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к деятельности преступной группировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ФБР провело обыски дома у президента США Джо Байдена. Силовики ищут секретные документы.