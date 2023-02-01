У Києві СБУ накрила мережу борделів, організованих поліцейськими та співробітниками міграційної служби (фото)

Бордель функціонував не лише у Києві та Україні, а й за межами країни

Керівництво Департаменту міграційної поліції кришувало нелегальну проституцію у Києві та інших регіонах. Служба безпеки України розкрила масштабну схему.

Про це повідомили у прес-службі СБУ. Слідчі за сприяння в.о. Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та під керівництвом столичної поліції нейтралізували ОЗУ.

Чиновники з Департаменту міграційної поліції кришували велику мережу місць розпусти не лише у Києві, а й в інших регіонах. Щомісячний дохід становив понад 50 млн. гривень.

СБУ затримала заступника начальника Департаменту міграційної служби, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще 12 учасників ОЗУ. Для "бізнесу" вони набирали дівчат від 18 до 30 років із проблемами та вразливим психоемоційним станом. Робили вони це за допомогою спеціалізованих груп у різних месенджерах. Послуги дівчата мали надавати в різних регіонах України або навіть їздити за кордон як ескорт-супровід. Вартість послуг починалася від 500 доларів і сягала 10 тисяч доларів за ніч.

Слідчі СБУ провели понад 30 обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції України. Вдалося зібрати докази причетності до незаконного бізнесу понад 20 осіб. Їм повідомили про підозру одразу за трьома статтями:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);

ст. 302 (створення або утримання місць розпусти);

ст. 303 (сутенерство або залучення особи до проституції).

Суд вирішує питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, які причетні до діяльності злочинного угруповання.

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