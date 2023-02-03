СБУ взялася жорстко: затримано великого чина в Міноборони, який допомагав "відкосити" від армії

Чоловік за гроші пропонував "клієнтам" висновок комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я

Служба безпеки України спільно з Держбюро розслідувань викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на отриманні хабарів від військовозобов’язаних чоловіків.

Так, заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України пропонував чоловікам призовного віку ухилитися від строкової військової служби в умовах воєнного стану. Своїм "клієнтам" він озвучував різні суми за "послугу". Про це сьогодні, 3 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці задокументували факт вимагання у розмірі 5 тисяч доларів від призовника. За ці гроші заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії обіцяв чоловікові висновок про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Співробітники СБУ задокументували факт передачі частини вказаної суми. Під час отримання другої частини коштів правоохоронці викрили чиновника на його робочому місці.

За місцем роботи та домоволодіння фігуранта в одному із приватних секторів столиці правоохоронці знайшли велику суму готівки у різній валюті. Загалом було вилучено понад 5 млн гривень.

Чоловіку було повідомлено про підозру. На цей час вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як проходить військово-лікарська комісія у військкоматі для призовників. Адвокат Христина Руда розповіла, яких лікарів військовозобов’язаному чоловікові потрібно відвідати.