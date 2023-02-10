Ценительница путинского режима еще в 201 году сбежала в рф

Представители Службы безопасности Украины сообщили о подозрении пророссийской пропагандистке татьяне монтян, которая на систематической основе оправдывает вооруженную агрессию россии против Украины.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-центре ведомства, отметив, что следователям удалось собрать огромное количество доказательных данных по противозаконной деятельности предательницы.

В СБУ отмечают, что, находясь на территории российской федерации, монтян постоянно активно участвует в информационно-психологических спецоперациях спецслужб рф: выступает на российских телеканалах, призывая изменить территории украинской госграницы, поддерживает росармию.

Кроме того, подозреваемая занимается распространением дезинформации о ситуации в Украине в собственных каналах соцсетей, где за ней следят около полумиллиона пользователей.

В рамках следствия было установлено, что пропагандистка уехала в россию еще в 2021 году, после чего на систематической основе приезжает в оккупированный Донецк и посещает Луганщину, где готовит пророссийские сюжеты для врага.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", — информируют в СБУ.

Стоит добавить, что предатель монтян неоднократно утверждала в своих публичных речах, что псевдореспублики "лнр" и "днр" обстреливают украинские Вооруженные силы. По ее словам, во всех бедах жителей Луганщины и Донетчины виноват именно "киевский режим", якобы на протяжении восьми лет обстреливающий людей из тяжелой артиллерии. Она также заявляла, что будто бы была непосредственным свидетелем "убийства детей" и призвала Запад заставить Киев выполнить Минские договоренности.

Кроме того, монтян стала постоянной активисткой и участницей пропагандистских информационных спецопераций страны-агрессора, направленных против Украины. Она также является адвокатом пророссийского телеведущего, которого судят за государственную измену Руслану Коцабе.

Также предательница запомнилась Украине тем, что во времена Оранжевой революции начала активно сотрудничать с "Партией регионов", выступала против Революции достоинства, которую она называла "государственным переворотом".

Ранее "Телеграф" сообщал, как Служба безопасности Украины разоблачила руководство Центральной военно-врачебной комиссии на получении взяток от военнообязанных мужчин, которые хотели "откосить" от службы в армии.