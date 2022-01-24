Скандалистка Монтян отличилась нелепым выпадом в адрес Майдана, попутно сравнив Кремль с "Талибаном"

Пользователи сети назвали сравнение Кремля с "Талибаном" очень точным.

Известная своими пророссийскими взглядами скандальная правовед и блогер Татьяна Монтян прокомментировала решение США об эвакуации дипломатов из американского посольства в Киеве. Она в пренебрежительной форме вспомнила Майдан и сравнила Кремль с "Талибаном". В сети нашли, чем ей ответить.

Комментарий скандальной блогерши появился на ее странице в Facebook.

"Ну что там наши кастрюльки? Уже тренируются запрыгивать на шасси на скорость?", — спросила Монтян, прикрепив последнее заявление Госдепартамента США и фото с изображения мужчины в футболке с надписью Kabul Skydiving Club.

Следует отметить, что термин "кастрюлеголовые" используют пропагандистские российские СМИ, называя так участников Революции Достоинства 2014 года. Таким образом, Монтян намекнула, что украинцы, которые были на Майдане, якобы убегут из Украины в первую очередь.

А аналогия пророссийского правоведа о "запрыгивании на шасси самолета" связана с событиями в Афганистане в августе 2021 года, когда афганцы, убегая от талибов-оккупантов, пытались вылететь из страны, цепляясь за военные самолеты США. Интересно, что таким образом Монтян сравняла Кремль с террористической группировкой "Талибан", ныне управляющей Афганистаном.

К слову, подписчики блогерши в комментариях к публикации ее "идеи" поддержали. Однако нашлись и те, кто раскритиковал бессмысленное заявление Монтян. Отметив, в частности, что аналогия с Кабулом неуместна, ведь люди погибали в попытках скрыться от террористов. Еще один пользователь указал на точность аналогии Кремля и "Талибанов", а некоторые задали Монтян прямой вопрос, куда она будет бежать.

Напомним, что об эвакуации дипломатов США из американского посольства в Киеве стало известно 21 января. Тогда это было на уровне слухов, однако Госдеп США вечером в воскресенье 23 января эту информацию официально подтвердил.