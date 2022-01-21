США планируют эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов — СМИ

В США задумались об эвакуации из Украины семей своих дипломатов.

На фоне продолжающегося наращивания численности российских войск на границе Украины, в США подняли вопрос о том, стоит ли эвакуировать членов семей дипломатов, пребывающих на территории нашей страны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно планам, которые могут быть озвучены в течение нескольких дней, родственникам дипломатов будет приказано вернуться в США. Что касается других неосновных сотрудников дипломатических учреждений, то они смогут принять решение о выезде из Украины своими силами.

Издание напоминает, что в настоящее время в посольстве США в Киеве работают около 180 американских граждан и 560 украинцев, однако эти цифры не учитывают членов семей, так что реальная цифра может быть больше.

Чиновники в Белом доме указывают, что планы по эвакуации граждан США являются частью обычного планирования на случай непредвиденного ухудшения ситуации с безопасностью. Кроме того, там отметили, что касаемо Украины также введены предупреждения самого высокого уровня относительно ситуации с распространением COVID-19.

Источники издания среди дипломатов ЕС указали, что у посольств европейских стран тоже, вероятно, есть подобные инструкции. Однако шагов по отправке домой членов семей сотрудников дипучреждений пока не предпринималось.

Как сообщалось ранее, с 20 декабря Госдеп США призвал граждан не приезжать в Украину из-за ситуации с распространением коронавируса, а также нарастающей угрозы вторжения со стороны России.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным СМИ, в котором рассказал, что Россия может ударить по направлению Харькова, из-за чего город может оказаться в оккупации.

Впрочем, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал мнение, что этим он хотел напугать страны Запада, чтобы те предоставили Украине больше военной помощи.