США планують евакуювати з України сім’ї своїх дипломатів — ЗМІ

У США замислилися про евакуацію з України родичів своїх дипломатів.

На тлі продовження нарощування чисельності російських військ на кордоні України в США порушили питання про те, чи варто евакуювати членів сімей дипломатів, які перебувають на території нашої країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Згідно з планами, які можуть бути озвучені протягом кількох днів, родичам дипломатів буде наказано повернутися до США. Щодо інших неосновних співробітників дипломатичних установ, то вони зможуть прийняти рішення про виїзд з України самотужки.

Видання нагадує, що нині в посольстві США у Києві працюють близько 180 американських громадян та 560 українців, проте ці цифри не враховують членів сімей, тож реальна цифра може бути більшою.

Чиновники в Білому домі вказують, що плани евакуації громадян США є частиною звичайного планування на випадок непередбаченого погіршення ситуації з безпекою. Крім того, там зазначили, що стосовно України також запроваджено попередження найвищого рівня щодо ситуації із поширенням COVID-19.

Джерела видання серед дипломатів ЄС вказали, що посольства європейських країн теж, ймовірно, мають подібні інструкції. Проте кроків з відправлення додому членів сімей співробітників дипустанов поки що не робилося.

Як повідомлялося раніше, з 20 грудня Держдеп США закликав громадян не приїжджати в Україну через ситуацію з поширенням коронавірусу, а також наростаючу загрозу вторгнення з боку Росії.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю західним ЗМІ, в якому розповів, що Росія може вдарити у напрямку Харкова, через що місто може опинитися в окупації.

Втім, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов висловив думку, що цим він хотів налякати країни Заходу, щоб ті надали Україні більше воєнної допомоги.