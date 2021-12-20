Укр

"Ситуация непредсказуема": США рекомендуют гражданам не приезжать в Украину

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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США предупредили об опасностях посещения Украины
США предупредили об опасностях посещения Украины

Украина получила самый высокий уровень опасности для американских граждан.

Соединенные штаты Америки посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Украину.

Об этом сообщает посольство США в Украине ссылаясь на соответствующее решение, принятое Государственным департаментом.

Среди причин такого предостережения называется ситуация с распространением коронавируса, а также нарастающая угроза вторжения со стороны России.

Тем же американцам, кто уже находится в Украине, рекомендуется соблюдать осторожность из-за "преступности и гражданских беспорядков".

Граждан США перед поездкой призывают ознакомиться с предупреждениями о том, что "Россия планирует серьезные военные действия против Украины", а также о том, что ситуация в районах возле оккупированных территорий Крыма и Донбасса "непредсказуема и может ухудшиться без отдельного уведомления".

Как сообщалось ранее, по данным украинской и западной разведок Россия сосредоточила в пограничных областях около ста тысяч военнослужащих, однако ожидается, что их численность возрастет до 175 тысяч.

Вместе с тем наблюдатели отмечают, что перебрасывание войск продолжается даже несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, во время которых глава Кремля заявил, что не планирует вторжения в Украину.

На фоне этого глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае начала вторжения военное положение будет объявлено незамедлительно, однако в настоящее время предпосылок к такому решению нет.

Также напомним, что Россия направила в США и НАТО проекты соглашений по "гарантиям безопасности", в которых потребовала не только забыть о вступлении Украины в Альянс, но и оставить без защиты страны Балтии, а также лишить Польшу ракетного вооружения.

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