Скандалістка Монтян відзначилася безглуздим випадом на адресу Майдану, попутно порівнявши Кремль із "Талібаном"

Користувачі мережі назвали порівняння Кремля з "Талібаном" дуже влучним.

Відома своїми проросійськими поглядами скандальна правознавиця та блогерка Тетяна Монтян прокоментувала рішення США щодо евакуації дипломатів з американського посольства у Києві. Вона у зневажливій формі згадала Майдан та порівняла Кремль з "Талібаном". У мережі знайшли чим їй відповісти.

Коментар скандальної блогерки з’явився на її сторінці у Facebook.

"Ну що там наші каструльки? Вже тренуються застрибувати на шасі на швидкість?", — запитала Монтян, прикріпивши останню заяву Держдепартаменту США та фото із зображення чоловіка у футболці з написом Kabul Skydiving Club.

Варто зазначити, що термін "кастрюлеголові" використовують пропагандистські російські ЗМІ, називаючи так учасників Революції Гідності 2014 року. Таким чином Монтян натякнула, що українці, які були на Майдані, нібито втечуть з України у першу чергу.

А аналогія проросійської правознавиці про "застрибування на шасі літака" пов’язана з подіями в Афганістані у серпні 2021 року, коли афганці, тікаючи від талібів-окупантів, намагалися вилетіти з країни, чіпляючись за військові літаки США. Цікаво, що таким чином Монтян зрівняла Кремль з терористичним угрупованням "Талібан", яке нині керує Афганістаном.

До слова, підписники блогерки у коментарях до допису її "ідеї" підтримали. Однак знайшлися й ті, хто розкритикував безглузду заяву Монтян. Відзначивши, зокрема, що аналогія з Кабулом недоречна, адже люди гинули у спробах втекти від терористів. Ще один користувач вказав на влучність аналогії Кремля та "Талібанів", а дехто задав Монтян пряме питання, куди втікатиме вона.

Нагадаємо, що про евакуацію дипломатів США з американського посольства у Києві стало відомо 21 січня. Тоді це було на рівні чуток, однак Держдеп США ввечері у неділю, 23 січня, цю інформацію офіційно підтвердив.