Роками відкрито підтримує росію: СБУ повідомила про підозру одіозній монтян

Поціновувачка путінського режиму ще у 201 році втекла до рф

Представники Служби безпеки України повідомили про підозру проросійській пропагандистці тетяні монтян, яка на систематичній основі виправдовує збройну агресію росії проти України.

Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомили у пресцентрі відомства, зазначивши, що слідчим вдалося зібрати величезну кількість доказових даних щодо протизаконної діяльності зрадниці.

У СБУ зазначають, що, перебуваючи на території російської федерації, монтян постійно бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях спецслужб рф: виступає на російських телеканалах, закликаючи змінити межі українського держкордону, підтримує росармію.

Крім того, підозрювана займається розповсюдженням дезінформацію щодо ситуації в Україні у власних каналах соцмереж, де за нею стежать близько півмільйона користувачів.

В рамках слідства було встановлено, що пропагандистка виїхала до росії ще у 2021 році, після чого на систематичній основі приїжджає до окупованого Донецька та відвідує Луганщину, де готує проросійські сюжети для ворога.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)", — інформують у СБУ.

Варто додати, що зрадниця монтян неодноразово стверджувала у своїх публічних промовах, що псевдореспубліки "лнр" і "днр" обстрілюють українські Збройні сили. За її словами, у всіх бідах жителів Луганщини і Донеччини винуватий саме "київський режим", який нібито впродовж восьми років обстрілює людей з важкої артилерії. Вона також заявляла, що начебто була безпосереднім свідком "вбивства дітей" та закликала Захід змусити Київ виконати Мінські домовленості.

Крім того, монтян стала постійною активісткою та учасницею пропагандистських інформаційних спецоперацій країни-агресора, які спрямовані проти України. Вона також є адвокаткою проросійського телеведучого, якого судять за державну зраду Руслана Коцаби.

Також зрадниця запам'яталася Україні тим, що у часи Помаранчевої революції почала активно співпрацювати з "Партією регіонів", виступала проти Революції гідності, який вона називала "державним переворотом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Служба безпеки України викрила керівництво Центральної військово-лікарської комісії на отриманні хабарів від військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли "відкосити" від служби в армії.