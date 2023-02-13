БАДи замість реальних ліків: СБУ взялася за екс-заступника глави МОЗ

Фактично препарат є біологічно активною добавкою (БАД)

Представники Служби безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра охорони здоров’я, який був звільнений урядом ще на минулому тижні. У відомстві прізвища чиновника, вже за звичною схемою не називають, але, очевидно, що мова йде про Олександра Комаріда.

Олександр Комарід

Про це у понеділок, 13 лютого, повідомили у пресцентрі СБУ, зазначивши, що колишньому посадовцю повідомили про підозру за статтею 321-2 Кримінального кодексу України щодо порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. Наразі вирішують питання щодо обрання для Комаріди міри запобіжного заходу.

Попередньо, в рамках слідства було встановлено, що підозрюваний, користуючись своїм службовим становищем, сприяв протизаконній реєстрації іноземних лікарських засобів від застуди, грипу та терапії COVID-19, якість яких не була доведена.

Також слідчі встановили, що саме експосадовцем було ухвалене рішення стосовно держреєстрації одного із зарубіжних препаратів за спрощеною процедурою. Саме цей засіб виявився біологічно активною добавкою (БАД) і потребував низки додаткових досліджень. Тому БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, ба більше у "прискореному" режимі.

Досудове розслідування та розшук усіх, хто причетний до злочину, тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ викрила керівництво Центральної військово-лікарської комісії на отриманні хабарів від військовозобов’язаних.