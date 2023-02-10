Валуєв запідозрив Усика у зв’язках із СБУ

Росіянину не сподобалася гучна заява українського чемпіона

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат держдуми рф Микола Валуєв, який побажав збірній росії перемоги на ЧС-2022 з футболу, хоча команда рф не кваліфікувалася на фінальний турнір, висловився про слова чемпіона світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Раніше український боксер закликав не допускати російських спортсменів до міжнародних турнірів.

Відповідна заява Валуєва доступна на Sport24.ru. Колишній російський боксер заявив, що Служба безпеки України (СБУ) "знайшла управу" на Усика, а на території України зараз йде нібито "громадянська війна".

"СБУ і на Олександра Усика знайшла управу. Життя складніше, а він все-таки боксер України, тому очікуємо цілком. Ну і не забуваємо: через 100 років ми знову у громадянській війні", — сказав Валуєв.

Нагадаємо, Усик звернувся до голови міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха після того, як організація заявила про намір повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Раніше повідомлялося, що збірна США бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу у 2023 році через відсутність санкцій щодо росіян та білорусів на турнірах під егідою IBA, якою керує росіянин Умар Кремльов. Також бойкот підтримали команда Фінляндії та чоловіча національна збірна України.