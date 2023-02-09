Кличко перевиховав: проросійський боксер сказав "Слава Україні" (відео)

Латвієць придбав генератор для однієї з київських шкіл

Дворазовий ексчемпіон світу у першій важкій вазі латвієць Майріс Брієдіс (28-2, 20 KO), який на батьківщині відомий завдяки своїй м’якій позиції щодо росіян, відвідав Київ із благодійною місією.

Відповідний пост Майріс опублікував на своїй сторінці в Instagram. Боксер на власні очі побачив звірства росіян на Київщині, а також подарував генератор однієї зі шкіл у цьому регіоні. Крім того, спортсмен зробив фото на тлі знищеної російської техніки.

"Після запрошення Віталія Кличка ми три дні були у Києві. Ми бачили, що тут відбувається, були в Бучі та інших містах. Це жах. Тому ми маємо бути разом з українцями, ми маємо допомагати, і тільки так можна перемогти зло. Слава Україні!" — заявив боксер.

Брієдіс подарував електрогенератор дитячій спортивній школі міста Києва

Зазначимо, Брієдіс був проти рішення Латвії допомагати Україні зброєю, вважаючи цю допомогу надмірною.

Крім того, влітку латвійські спортканали оголосили бойкот Брієдісу за відсутність позиції щодо війни рф проти України.

Нагадаємо, Брієдіс дав українцеві Олександру Усику найконкурентніший бій у кар'єрі. У чемпіонському поєдинку у крузервейті українець переміг лише рішенням більшості.

Раніше повідомлялося, що збірна США бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через відсутність санкцій щодо росіян та білорусів на турнірах під егідою IBA. Також бойкот підтримали команда Фінляндії та чоловіча збірна України.