Кличко перевоспитал: пророссийский боксер сказал "Слава Украине" (видео)

Латвиец приобрел генератор для одной из киевских школ

Двукратный экс-чемпион мира в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис (28-2, 20 KO), который на родине известен благодаря своей мягкой позиции в отношении россиян, посетил Киев с благотворительной миссией.

Соответствующий пост Майрис опубликовал на своей странице в Instagram. Боксер своими глазами увидел зверства россиян на Киевщине, а также подарил генератор одной из школ в этом регионе. Кроме того, спортсмен сделал фото на фоне уничтоженной российской техники (заглавный снимок — Ред.).

"После приглашения Виталия Кличко мы три дня были в Киеве. Мы видели, что здесь происходит, были в Буче и других городах. Это ужас. Поэтому мы должны быть вместе с украинцами, мы должны помогать, и только так можно победить зло. Слава Украине!" — заявил боксер.

Бриедис подарил электрогенератор детской спортивной школе города Киева

Отметим, Бриедис был против решения Латвии помогать Украине оружием, считая данную помощь чрезмерной.

Кроме того, летом латвийские спортканалы объявили бойкот Бриедису за отсутствие позиции по войне рф против Украины.

Напомним, Бриедис дал украинцу Александру Усику самый конкурентный бой в карьере. В чемпионском поединке в крузервейте украинец победил лишь решением большинства.

Ранее сообщалось, что сборная США будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за отсутствия санкций в отношении россиян и белорусов на турнирах под эгидой IBA. Также бойкот поддержали команда Финляндии и мужская сборная Украины.