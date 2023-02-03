Усик - Фьюри: названа официальная дата супербоя

Непобедимые боксеры договорились о дате поединка

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) официально договорились о дате поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен, передает talksport. Чемпионский бой назначен на 29 апреля. Организаторам поединка осталось только выбрать место для шоу. Рассматриваются два варианта: приоритетный — Саудовская Аравия и запасной — Великобритания.

"Бой стопроцентно состоится в последнюю субботу апреля. Я искренне считаю, что с местом его проведения мы определимся в течение следующих 6-7 дней не больше.

Если мы не сможем устроить то, что нас попросили сделать для Тайсона и Усика в Саудовской Аравии, то поединок состоится в Великобритании. Я не думаю, что мы далеки от того, к чему мы должны прийти", — сказал Уоррен.

Напомним, оба боксера частенько записывают видеосообщения друг другу. Украинец называет британца "пузо", а Фьюри придумал Усику прозвище "кролик".

Ранее американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер дал безумный прогноз на бой Усик — Фьюри.