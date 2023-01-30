Отец в кошмарах называл имена убитых товарищей: Усик раскрыл семейную тайну

Боксер рассказал, что его папа воевал в Афганистане

Украинский боксер Александр Усик готовится сейчас к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Ранее американский боксер Майкл Хантер дал безумный прогноз на бой Усика и Фьюри.

На сборах Усик дал интервью зарубежным СМИ, в котором рассказал о своем отце, который пережил войну в Афганистане.

Как передает RFI, отец Усика получил два ранения, когда воевал в рядах советской армии.

"У отца часто болела голова, у него было очень высокое давление. Я помню, что до последнего ему снились кошмары, в которых он называл имена своих убитых товарищей", — рассказал Усик.

Родители Усика

Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке. А вот у британца среди спарринг-партнеров есть девушка. Фьюри оригинально готовится к поединку, который вероятней всего пройдет в Саудовской Аравии. Хотя и нельзя исключать, что бой пройдет в Лондоне.

Напомним, Усик заявил, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.