Батько в кошмарах називав імена вбитих товаришів: Усик розкрив сімейну таємницю

Боксер розповів, що його тато воював в Афганістані

Український боксер Олександр Усик готується зараз до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі. Раніше американський боксер Майкл Хантер дав незвичний прогноз на бій Усика і Ф’юрі.

На зборах Усик дав інтерв’ю закордонним ЗМІ, в якому розповів про свого батька, який пережив війну в Афганістані.

Як передає RFI, батько Усика отримав два поранення, коли воював у лавах радянської армії.

"У батька часто боліла голова, він мав дуже високий тиск. Я пам’ятаю, що до останнього йому снилися кошмари, в яких він називав імена своїх убитих товаришів", — розповів Усик.

Батьки Усика

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок. А ось у британця серед спаринг-партнерів є дівчина. Ф’юрі оригінально готується до поєдинку, який найімовірніше пройде в Саудівській Аравії. Хоча й не можна виключати, що бій відбудеться у Лондоні.

Нагадаємо, Усик заявив, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.