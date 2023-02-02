Усик закрыл свою часть сделки: названа дата боя с Фьюри

Поединок состоится 21 либо 29 апреля

Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что назначена предварительная дата боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ранее украинец потроллил соперника из бассейна.

По словам Коппинджера поединок может пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. Запасной вариант — 21 апреля лондонский "Уэмбли".

"Усик закрыл свою часть сделки, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на "Уэмбли", — написал Коппинджер в Twitter.

Александр Усик — действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. В активе украинца 20 поединков и 20 побед в них.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У британца 33 победы и одна ничья в профессиональном боксе.

Ранее Усик сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.