Усик — Ф’юрі: названа офіційна дата супербою

Непереможні боксери домовилися про дату поєдинку

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та володар поясу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) офіційно домовилися про дату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це розповів промоутер британця Френк Уоррен, передає talksport. Чемпіонський бій призначено на 29 квітня. Організаторам поєдинку залишилося лише обрати місце для шоу. Розглядаються два варіанти: пріоритетний — Саудівська Аравія і запасний — Велика Британія.

"Бій стовідсотково відбудеться в останню суботу квітня. Я щиро вважаю, що з місцем його проведення ми визначимося протягом наступних 6-7 днів не більше.

Якщо ми не зможемо влаштувати те, що нас попросили зробити для Тайсона та Усика у Саудівській Аравії, то поєдинок відбудеться у Великій Британії. Я не думаю, що ми далекі від того, до чого ми маємо прийти”, — сказав Уоррен.

Нагадаємо, обидва боксери частенько записують відеоповідомлення один одному. Українець називає британця "пузо", а Ф’юрі придумав Усику прізвисько "кролик".

Раніше американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер дав шалений прогноз на бій Усик — Ф’юрі.