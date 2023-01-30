Усик має померти! Хто погрожує українському чемпіону

Боксер розповів про своє спілкування з росіянами

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів нещодавно, що його батько пройшов війну в Афганістані. А ще боксер заявив, що росіяни бажають йому смерті.

"Росіяни такі хворі, що до них неможливо достукатися. Мені масово пишуть, що я поганий, що я неввічливий і що я маю померти. Хворих потрібно лікувати, нехай там лікуються", — цитує Усика RFI.

Нагадаємо, Усик заявив, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.

Свій наступний бій Олександр Усик планує провести проти Тайсона Ф’юрі. Це буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок. А ось у британця серед спаринг-партнерів є дівчина. Ф’юрі оригінально готується до поєдинку, який найімовірніше пройде в Саудівській Аравії. Хоча й не можна виключати, що бій відбудеться у Лондоні.