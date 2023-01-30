Усик должен умереть! Кто угрожает украинскому чемпиону

Боксер рассказал о своем общении с россиянами

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик рассказал недавно, что его отец прошел войну в Афганистане. А еще боксер заявил, что россияне желают ему смерти.

"Россияне такие больные, что до них невозможно достучаться. Мне массово пишут, что я плохой, что я невежлив и что я должен умереть. Больных нужно лечить, пусть там лечатся", – цитирует Усика RFI.

Напомним, Усик заявил, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.

Свой следующий бой Александр Усик планирует провести против Тайсона Фьюри. Это будет поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке. А вот у британца среди спарринг-партнеров есть девушка. Фьюри оригинально готовится к поединку, который вероятней всего пройдет в Саудовской Аравии. Хотя и нельзя исключать, что бой пройдет в Лондоне.