Усик заліз у басейн і став погрожувати Ф’юрі (відео)

Українець підігріває інтерес до майбутнього бою

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик активно готується до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі. Нещодавно українець обіцяв з’їсти британця, як бургер.

Усик любить жартувати з фізичної форми суперника, називаючи Ф’юрі пузатим.

Чергове відео український чемпіон також записав на цю тему. Олександр показав у Twitter своє тренування в басейні і звернувся до Ф’юрі: "Гей, Пузаню, я йду за тобою".

Бій Усика і Ф’юрі, найімовірніше, пройде у квітні в Саудівській Аравії. Як запасний варіант боксери розглядають футбольний стадіон "Уемблі" в Лондоні.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко заступився за Олександра Усика, коли на того наїхав Ф’юрі.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.