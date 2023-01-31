Усик залез в бассейн и стал угрожать Фьюри (видео)

Украинец подогревает интерес к будущему бою

Чемпион мира по боксу Александр Усик активно готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Недавно украинец обещал съесть британца, как бургер.

Усик любит подшучивать над физической формой соперника, называя Фьюри пузатым.

Очередное видео украинский чемпион записал также на эту тему. Александр показал в Twitter свою тренировку в бассейне и обратился к Фьюри: "Эй, Пузатый, я иду за тобой".

Бой Усика и Фьюри, вероятней всего, пройдет в апреле в Саудовской Аравии. Как запасной вариант боксеры рассматривают футбольный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко заступился за Александра Усика, когда на того наехал Фьюри.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.