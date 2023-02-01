Усик та Йовічевіч зустрілися в Туреччині: фото злили в мережу

Тренер та боксер перетнулися у готелі Белека

Наразі Туреччина стала центром підготовки українських спортсменів. Донецький "Шахтар" там проводить збори і звідти поїхав до "Інтер Майамі" Сергій Кривцов.

Олександр Усик на березі Середземного моря готується до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу. У басейні Усик потролив Ф'юрі.

У турецькому Белеку зустрілися головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч та Олександр Усик. Разом з ними сфотографувався працівник місцевого готелю та опублікував знімок у соцмережах.

Раніше ми писали, що "Шахтар" посилив атаку трансфером із Венесуели. Клуб купив 18-річного нападаючого. А ось колишній гравець "гірників" Михайло Мудрик потрапив у расистський скандал. Футболісту довелося видаляти відео, на якому він співає популярний хіт.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.