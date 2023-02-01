Усик и Йовичевич встретились в Турции: фото слили в сеть

Тренер и боксер пересеклись в гостинице Белека

Сейчас Турция стала центром подготовки украинских спортсменов. Донецкий "Шахтер" там проводит сборы и оттуда уехал в "Интер Майами" Сергей Кривцов.

Александр Усик на берегу Средиземного моря готовится к поединку с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В бассейне Усик потроллил Фьюри.

В турецком Белеке встретились главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич и Александр Усик. Вместе с ними сфотографировался работник местной гостиницы и опубликовал снимок в соцсетях.

Ранее мы писали, что "Шахтер" усилил атаку трансфером из Венесуэлы. Клуб купил 18-летнего нападающего. А вот бывший игрок "горняков" Михаил Мудрик попал в расистский скандал. Футболисту пришлось удалять видео, на котором он поет популярный хит.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.