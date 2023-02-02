Усик закрив свою частину угоди: названо дату бою з Ф’юрі

Поєдинок відбудеться 21 або 29 квітня

Відомий інсайдер Майк Копінджер повідомив, що призначено попередню дату бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Раніше українець потролив суперника з басейну.

За словами Коппінджера, поєдинок може пройти 29 квітня в Саудівській Аравії. Запасний варіант – 21 квітня на лондонському "Уемблі".

"Усик закрив свою частину операції, зараз це має зробити Ф’юрі. В іншому випадку бій може пройти на "Уемблі", — написав Коппінджер у Twitter.

Олександр Усик — чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBO та IBF. В активі українця 20 поєдинків та 20 перемог у них.

Тайсон Ф’юрі — чемпіон світу за версією WBC. У британця 33 перемоги та одна нічия у професійному боксі.

Раніше Усик сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.

До речі, нещодавно Олександр Усік зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.