Больше трех лет без боев: бывший чемпион мира из Украины внезапно возвращается на ринг

35-летний боксер возобновляет карьеру

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), который оправдывал Василия Ломаченко за историю с флагом, подвердил, что возвращается на ринг.

Украинец проведет поединок уже в ближайшую субботу, 11 февраля. Об этом сообщил он сам в комментарии LuckyPunch. Соперником нашего боксера станет малоизвестный аргентинец Хорхе Миранда (58-21, 22 КО). Александр отметил, что найти оппонента для его возвращения на ринг оказалось очень тяжело.

"Я готовился на 10-раундовый бой, но как оказалось не так легко было подобрать соперника, ведь проспекты не хотят драться со мной, а джорнимены просят много денег. Поэтому выбирали из того, что есть. Хотелось наконец-то завершить этот вялотекущий затянувшийся на 6 месяцев лагерь. С другой стороны, может и хорошо что да, все же более трех лет перерыв, было бы хорошо почувствовать ринг перед большими вызовами", — заявил Гвоздик.

Бой Гвоздика состоится в городе Помона, (штат Калифорния, США) на вечере бокса TM Boxing и MarvNation Promotions.

Напомним, Александр не выходил на ринг больше трех лет. В своем последнем бою он проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву.

Ранее сообщалось, что российские боксеры вернулись в международный бокс с флагами и национальным гимном.

Напомним, промоутер подтвердил дату боя бой Александр Усик — Тайсон Фьюри.