Жесткий нокдаун и брутальный нокаут: эпичная развязка в боксе (видео)

Мексиканец Эммануэль Наваррете стал чемпионом мира

В американском Глендейле прошел боксерский поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. На ринг вышли мексиканец Эммануэль Наваррете и австралиец Лиам Уилсон. Ранее украинский боксер поставил соперника на колено.

Бой выдался очень конкурентным и зрелищным. В четвертом раунде зрители увидели нокдаун. Серия ударов Уилсона отправила на помост ринга Наваррете.

Однако мексиканец сумел восстановить силы и вскоре уже сам пошел в атаку. В девятом раунде Наваррете принялся настолько жестоко избивать Уилсону, что рефери остановил бой. Победа мексиканца техническим нокаутом.

Обзор боя Наваррете — Уилсон

Ранее сообщалось о победе украинского супертяжа Андрея Руденко на вечере бокса в Чехии. Кроме того, на днях Сергей Богачук добыл свою 22 победу на профи-ринге. Добавим, на вечере бокса в Лондоне украинец Артем Далакян в тяжелейшем поединке остановил непобедимого костариканца Давида Хименеса.

Кстати, уже появилась официальная дата супербоя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.