Жорсткий нокдаун та брутальний нокаут: епічна розв’язка у боксі (відео)

Мексиканець Еммануель Наваррете став чемпіоном світу

В американському Ґлендейлі пройшов боксерський поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. На ринг вийшли мексиканець Еммануель Наваррете та австралієць Ліам Вілсон. Раніше український боксер поставив суперника на коліно.

Бій видався дуже конкурентним та видовищним. У четвертому раунді глядачі побачили нокдаун. Серія ударів Вілсона відправила на поміст рингу Наваррете.

Однак мексиканець зумів відновити сили і невдовзі вже сам пішов у атаку. У дев’ятому раунді Наваррете став настільки жорстоко бити Вілсону, що рефері зупинив бій. Перемога мексиканця технічним нокаутом.

Огляд бою Наваррете — Вілсон

Раніше повідомлялося про перемогу українського супертяжа Андрія Руденка на вечорі боксу в Чехії. Крім того, днями Сергій Богачук здобув свою 22 перемогу на профі-рингу. Додамо, на вечорі боксу в Лондоні українець Артем Далакян у важкому поєдинку зупинив непереможного костариканца Давида Хіменеса.

До речі, вже з’явилася офіційна дата супербою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу.