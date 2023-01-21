Впав за дві секунди до гонгу: чумовий нокаут з Америки (відео)

Девід Стівенс здобув яскраву перемогу над Шоном Хемфіллом

В американському штаті Пенсільванія відбувся вечір боксу ShoBox: The New Generation. У суперсередній вазі в ринг вийшли Шон Хемфілл та Девід Стівенс. Бій завершився приголомшливим нокаутом. Раніше бій двох жінок тривав лише 12 секунд.

Поєдинок вийшов досить конкурентним. І хто знає, який вердикт винесли б судді. Але розв’язка настала наприкінці поєдинку. На останніх секундах Стівенс затиснув суперника біля канатів і відправив у нокдаун.

Хемфілл насилу підвівся на ноги, але тут же пропустив потужний удар у голову і впав на підлогу. У протоколі зафіксували перемогу Девіда Стівенса нокаутом о 2:58, тобто за дві секунди до офіційного завершення бою.

Раніше авторитетний боксерський журнал The Ring визначив найкращий нокаут 2022 року.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.