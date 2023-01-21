Упал за две секунды до гонга: чумовой нокаут из Америки (видео)

Дэвид Стивенс одержал яркую победу над Шоном Хемфиллом

В американском штате Пенсильвания прошел вечер бокса ShoBox: The New Generation. В суперсреднем весе в ринг вышли Шон Хемфилл и Дэвид Стивенс. Бой завершился потрясающим нокаутом. Ранее бой двух женщин продолжался всего 12 секунд.

Поединок вышел довольно конкурентным. И кто знает, какой вердикт бы вынесли судьи. Но развязка наступила в самой концовке поединка. На последних секундах Стивенс зажал соперника у канатов и отправил в нокдаун.

Хемфилл с трудом поднялся на ноги, но тут же пропустил мощнейший удар в голову и рухнул на пол. В протоколе зафиксировали победу Дэвида Стивенса нокаутом в 2:58, то есть, за две секунды до официального завершения боя.

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