Лишь один боксер может побить Фьюри: британский чемпион раскрыл секрет

Тони Беллью дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью сказал, что знает единственного боксера, который может победить Тайсона Фьюри. Кстати, следующий бой Фьюри проведет с Александром Усиком 29 апреля.

И по мнению Беллью, именно украинец может справиться с Фьюри.

"Я всегда думал, что Фьюри слишком силен, но чем меньше времени остается до боя, тем больше я склоняюсь к Усику. Я думаю, Усик единственный, кто может его победить.

При таком весе и габаритах Тайсон всегда будет на шаг позади Александра. Усик работает ногами как никто другой в мире. Они у него просто невероятные.

Понимаю тех, кто считает Фьюри фаворитом, но если кто-то и победит его, то это будет Александр Усик. Этот парень достаточно быстр, чтобы не сбавлять обороты в течение всего вечера. Кроме того, он достаточно атлетичен и резок", — сказал Беллью в интервью на канале JOE в YouTube.

Надо отметить, что Тони Беллью встречался с Александром Усиком и был нокаутирован.

Ранее американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер дал безумный прогноз на бой Усик — Фьюри.

Напомним, оба боксера частенько записывают видеосообщения друг другу. Украинец называет британца "пузо", а Фьюри придумал Усику прозвище "кролик".