Лише один боксер може побити Ф’юрі: британський чемпіон розкрив секрет

Тоні Беллью дав прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Тоні Беллью сказав, що знає єдиного боксера, який може перемогти Тайсона Ф’юрі. До речі, наступний бій Ф’юрі проведе з Олександром Усиком 29 квітня.

І на думку Беллью, саме українець може впоратися із Ф’юрі.

"Я завжди думав, що Ф’юрі занадто сильний, але чим менше часу залишається до бою, тим більше я схиляюся до Усика. Я думаю, Усик єдиний, хто може його перемогти.

При такій вазі та габаритах Тайсон завжди буде на крок позаду Олександра. Усик працює ногами як ніхто інший у світі. Вони в нього просто неймовірні.

Розумію тих, хто вважає Ф’юрі фаворитом, але якщо хтось і переможе його, то це буде Олександр Усик. Цей хлопець досить швидкий, щоб не зменшувати обертів протягом усього вечора. Крім того, він досить атлетичний і різкий", — сказав Беллью в інтерв’ю на каналі JOE у YouTube.

Слід зазначити, що Тоні Беллью зустрічався з Олександром Усиком і був нокаутований.

Раніше американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер дав шалений прогноз на бій Усик — Ф’юрі.

Нагадаємо, обидва боксери частенько записують відеоповідомлення один одному. Українець називає британця "пузо", а Ф’юрі придумав Усику прізвисько "кролик".