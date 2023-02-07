Понад три роки без боїв: колишній чемпіон світу з України раптово повертається на ринг

35-річний боксер відновлює кар’єру

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), який виправдовував Василя Ломаченка за історію з прапором, підтвердив, що повертається на ринг.

Українець проведе поєдинок вже найближчої суботи, 11 лютого. Про це повідомив він сам у коментарі LuckyPunch. Суперником нашого боксера стане маловідомий аргентинець Хорхе Міранда (58-21, 22 КО). Олександр зазначив, що знайти опонента для його повернення на ринг виявилось дуже важко.

"Я готувався на 10-раундовий бій, але як виявилося не так легко було підібрати суперника, адже проспекти не хочуть, а джорнімени хочуть багато грошей. Тому вибирали з того що є. Хотілося нарешті якось завершити цей затягнувшийся на 6 місяців кемп. З іншого боку, може і добре що так, все ж таки більше ніж три роки перерва, було б добре відчути ринг перед великими викликами", — заявив Гвоздик.

Бій Гвоздика відбудеться у місті Помона (штат Каліфорнія, США) на вечорі боксу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Нагадаємо, Олександр не виходив на ринг понад три роки. У своєму останньому бою він програв нокаутом росіянину Артуру Бетербієву.

Раніше повідомлялося, що російські боксери повернулися до міжнародного боксу з прапорами та національним гімном.

Нагадаємо, промоутер підтвердив дату бою бій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі.