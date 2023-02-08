США бойкотирует чемпионат мира из-за российского гимна и флага

Само участие россиян в международных турнирах не смущает американцев

Федерация бокса США заявила, что мужские и женские сборные не будут выступать на чемпионатах мира по боксу в 2023 году. Ранее о бойкоте ЧМ-2023 объявила мужская команда Украины.

По мнению американских функционеров Международная ассоциация бокса (IBA), которая организовывает турниры не соблюдает Олимпийскую хартию, сообщает teamusa.org. Кроме того, организация разрешила россиянам выступать с флагом и гимном, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК).

"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины. В частности, тренера Михаила Кореновского, погибшего в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией", — говорится в заявлении федерации.

Добавим, что в 2023 году ЧМ по боксу среди женщин пройдет с 15 по 31 марта в Индии, а мужской турнир – с 1 по 14 мая в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что к бойкоту ЧМ-2023 по боксу присоединилась Финляндия. Накануне россияне и белорусы выступили без каких либо ограничений на боксерском турнире в Марокко.

Напомним, в США не против допуска российских спортсменов к соревнованиям, но только под нейтральным флагом и без гимна.