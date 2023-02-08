США бойкотує чемпіонат світу через російський гімн і прапор

Сама участь росіян у міжнародних турнірах не бентежить американців

Федерація боксу США заявила, що чоловічі та жіночі збірні не виступатимуть на чемпіонатах світу з боксу у 2023 році. Раніше про бойкот ЧС-2023 оголосила чоловіча команда України.

На думку американських функціонерів Міжнародна асоціація боксу (IBA), яка організовує турніри, не дотримується Олімпійської хартії, повідомляє teamusa.org. Крім того, організація дозволила росіянам виступати з прапором та гімном, попри заборону Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Хоча спорт покликаний бути політично нейтральним, багато боксерів, тренерів та інших представників української боксерської спільноти було вбито в результаті російської агресії проти України. Зокрема, тренера Михайла Кореновського, який загинув внаслідок попадання російської ракети в житловий будинок у січні 2023 року. Спортивна інфраструктура Україна, включаючи численні боксерські зали, зруйнована російською агресією", — йдеться у заяві федерації.

Додамо, що у 2023 році ЧС з боксу серед жінок пройде з 15 по 31 березня в Індії, а чоловічий турнір – з 1 по 14 травня в Узбекистані.

Раніше повідомлялося, що до бойкоту ЧС-2023 з боксу приєдналася Фінляндія. Напередодні росіяни та білоруси виступили без жодних обмежень на боксерському турнірі в Марокко.

Нагадаємо, у США не проти допуску російських спортсменів до змагань, але лише під нейтральним прапором і без гімну.