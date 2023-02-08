Рятує свята вода: як Усик бореться з російськими новинами

Боксер закликав не дивитися пропаганду ворога

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно порівняв Україну із парканом, який стримує канібалів.

А тепер боксер розповів, що треба робити, як побачив російські новини.

"Треба не дивитися російські новини взагалі. А якщо раптом побачив, то обов’язково треба окропити себе святою водою", — сказав Усик на своєму YouTube-каналі Usyk17.

Нагадаємо, що Олександр Усик написав відкритий лист голові МОК Томасу Баху. Боксер заявив, що росіянам не місце на Олімпійських іграх. МОК просуває ідею, щоб російські атлети поїхали на Ігри до Парижа-2024 під нейтральним прапором.

Україна пригрозила не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській родині. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК.

Раніше Усик сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.