Спасает святая вода: как Усик борется с российскими новостями

Боксер призвал не смотреть пропаганду врага

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно сравнил Украину с забором, который сдерживает каннибалов.

А теперь боксер рассказал, что нужно делать, когда увидел российские новости.

"Надо не смотреть российские новости вообще. А если вдруг увидел, то обязательно надо окропить себя святой водой", — сказал Усик на своем YouTube-канале Usyk17.

Напомним, что Александр Усик написал открытое письмо главе МОК Томасу Баху. Боксер заявил, что россиянам не место на Олимпийских играх. МОК продвигает идею, чтобы российские атлеты поехали на Игры в Париж-2024 под нейтральным флагом.

Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК.

Ранее Усик сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.