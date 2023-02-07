Украина — это забор, сдерживающий каннибалов: Усик обратился к западным партнерам

Боксер просит дать нам много оружия

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик написал открытое письмо главе МОК Томасу Баху. Боксер заявил, что россиянам не место на Олимпийских играх.

Кроме того, Усик рассказал, как Украине могут помочь наши западные партнеры.

"Мир, как мне кажется, боится оказать нам необходимую поддержку. Сейчас Украина — это забор, сдерживающий невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе полмира.

Украина — это забор, сдерживающий россию. Дайте нам танки, оружие и наблюдайте за нашей победой", — сказал Усик в интервью Тhe Guardian.

Украина пригрозила не поехать в Париж, если там будут агрессоры и мы уже рассказали историю бойкотов Олимпийских игр. Хотя россия всегда была изгоем в олимпийской семье. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу МОК.

Ранее Усик сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.