Валуев заподозрил Усика в связях с СБУ

Россиянину не понравилась нашумевшее заявление украинского чемпиона

Бывший чемпион мира по боксу, депутат госдумы рф Николай Валуев, который пожелал сборной россии победы на ЧМ-2022 по футболу, хотя команда рф не квалифицировалась на финальный турнир, высказался о словах чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика. Ранее украинский боксер призвал не допускать российских спортсменов к международным турнирам.

Соответствующее заявление Валуева доступно на Sport24.ru. Бывший российский боксер заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) "нашла управу" на Усика, а на территории Украины сейчас идет якобы "гражданская война".

"СБУ и на Александра Усика нашла управу. Жизнь сложнее, а он все-таки боксер Украины, поэтому ожидаемо вполне. Ну и не забываем: спустя 100 лет мы снова в гражданской войне", — сказал Валуев.

Напомним, Усик обратился к главе международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха после того, как организация заявила о намерении вернуть россиян и белорусов в международный спорт.

Ранее сообщалось, что сборная США будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу в 2023 году из-за отсутствия санкций в отношении россиян и белорусов на турнирах под эгидой IBA, которой руководит россиянин Умар Кремлев. Также бойкот поддержали команда Финляндии и мужская национальная сборная Украины.