Война не мешала махинациям: экс-главе Херсонской области грозит 12 лет тюрьмы

Во время войны чиновник незаконно завладел чужим авто и подделал подпись его владелицы на доверенности

Служба безопасности Украины вручила подозрение бывшему главе Херсонской области за махинации и подделку документов. Имя его не называют, но по срокам его работы понятно, что речь идет о Геннадии Лагуте.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. За противозаконную деятельность экс-главе Херсонской областной администрации грозит до 12 лет тюрьмы.

Подозреваемый занимал пост главы Херсонской ОВА с октября 2021 по июль 2022 года. Именно в этот период эту должность занимал Геннадий Лагута. Его подозревают в противоправной деятельности сразу по двум статьям УК Украины, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества:

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

В частности, правоохранители выяснили, что подозреваемый причастен к незаконному завладению имуществом. Он присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили на временное безвозмездное пользование. В начале войны, весной, чиновник сам попросил местного предпринимателя одолжить ему внедорожник для "служебных целей". Женщина согласилась ему помочь, но уже в июле, когда хозяйки не было в стране, тогда еще глава Херсонской ОВА решил приватизировать авто через частного нотариуса.

Таким образом чиновник получил доверенность с правом распоряжаться авто по своему усмотрению (продавать его, отдавать в аренду и так далее), чем он и воспользовался. Авто было продано подчиненному — руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, который на следующий день "перепродал" его своему же начальнику обратно.

В данный момент авто арестовано, а на нотариальной доверенности была обнаружена подделанная подпись предпринимательницы. Правоохранители проводят досудебное расследование и ищут других возможных фигурантов этого дела.

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