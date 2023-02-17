Призывал убивать украинских детей: российский топ-пропагандист получил тюремный срок

Сейчас пропагандист скрывается за границей, но СБУ знает о его местонахождении

Директора российского пропагандистского телеканала Russia Today антона кузнецова-красовского заочно приговорили к тюремному сроку за призывы к геноциду украинцев. Его признали виновным сразу по двум статьям.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители собрали ряд доказательств вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала в преступлениях против Украины. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что с февраля 2022 года красовский публично поддерживал российское вторжение на территорию Украины, а также находил оправдания преступлениям, которые на нашей земле совершали военные рф. Кроме того, он призывал к геноциду украинского народа. Свои "важные" мысли пропагандист высказывал во время эфиров на телеканале Russia Today и через подконтрольные Telegram-каналы.

В Службе безопасности Украины сообщают, что на основании собранных доказательств суд признал антона кузнецова-красовского виновным по двум статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации);

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Пропагандисту назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет с конфискацией имущества. Однако на данный момент преступник скрывается за границей. В свою очередь сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности.

Стоит отметить, что в одном из интервью красовский утверждал, что украинских детей нужно топить в реках или сжигать в домах, а Украина и вовсе не может существовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что власти россии не увидели ничего страшного в заявлениях антона красовского о сожжении украинских детей.